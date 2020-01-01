اليمن.. قوة أمنية تقتحم ميناء عدن وتنهب مبالغ مالية ضخمة

قال مصدر يعمل في ميناء عدن للحاويات باليمن، إن ”قوة أمنية كبيرة“ اقتحمت في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، الميناء، ونهبت 4 حاويات تحوي نقودًا من الأموال المطبوعة لمصلحة البنك المركزي اليمني.

وأضاف المصدر، الذي طلب حجب هويته، لـ“إرم نيوز“: ”لم تستطع قوات حماية ميناء الحاويات الوقوف في وجه تلك القوة الأمنية التي اقتحمت الميناء، كونها كانت قوة كبيرة جدًا“، على حد تعبيره.

ونفى المصدر صحة الأخبار التي تشير إلى توقف عمل الميناء، مؤكدًا أنه ”يعمل بشكل طبيعي حتى اللحظة“.

وأشار إلى أن ”سعة الحاوية الواحدة تبلغ 50 قدماً، وجميع الحاويات الـ4 التي تم الاستيلاء عليها، مليئة عن آخرها بالأموال، إذ قد يصل المبلغ المنهوب إلى المليارات من العملة المحلية“.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن ”إجمالي المبلغ المنهوب يتراوح بين 18 إلى 20 مليار ريال يمني“.