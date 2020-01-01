بن بريك لقبائل آل لقموش: مجريات الأمور ستتغير عام 2020

قال رئيس الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك خلال لقاء في مدينة عدن إن عام 2020، سيكون عامًا مختلفًا على الجنوب، حيث ستتغير فيه مجريات الأمور.

وشدد بن بريك، خلال لقاء جمعه، اليوم الأربعاء، في مقر المجلس الانتقالي بمدينة عدن، مع عدد من أبناء ومشايخ قبائل آل لقموش الشبوانية، على أن:“المجلس الانتقالي يدعم ويقف إلى جانب فصائل المقاومة الجنوبية على كل جبهات القتال، للدفاع عن الأرض والعرض في الجنوب“.

وجاء اللقاء، عقب يوم من حملة عسكرية شنتها قوات عسكرية تابعة للجيش اليمني على المنطقة التي تستوطنها قبائل لقموش بمدينة بيحان في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، تطورت إلى مواجهات مسلحة بين الطرفين، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى من الجانبين.

وطالب بن بريك، أبناء شبوة عامة وقبائل لقموش على وجه الخصوص، بالصمود والتحمل قدر المستطاع، قائلًا:“عليكم بالصمود، فهذه مراحلهم الأخيرة ولن تثنينا تهديداتهم، فهي تشبه حركة الديك المذبوح“، وفق تعبيره.

وتابع رئيس الجمعية الوطنية قائلًا:“لن نصمت أمام استفزازات هذه القوى، وما عليكم إلا أن تؤازروا أبناءكم، وما قام به رجال وشباب المقاومة من تضحيات في الدفاع عن أرض الجنوب، لاستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة“.

ودعا بن بريك قيادة التحالف العربي إلى“الإسراع بردع الميليشيات، التي يتزعمها بلاطجة حزب الإصلاح الإخواني“، بحسب قوله.