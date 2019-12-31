بن دغر: نضع حاليا اللمسات الأخيرة لتنفيذ اتفاق الرياض‎

قال رئيس الوزراء السابق، رئيس وفد الحكومة اليمنية في اللجنة السياسية المشتركة أحمد عبيد بن دغر إن اللجنة تعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة للبدء بتنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي جرى التوقيع عليه بين الحكومة والمجلس الانتقالي .

وأوضح بن دغر في سلسلة تغريدات على صفحته في تويتر : ‏“نعكف جميعاً على وضع لمسات أخيرة لخطة تتضمن عودة القوات وانسحابات متبادلة، وتموضع جديد، وسحب السلاح الثقيل والمتوسط، وتعيين محافظ جديد لعدن ومدير أمن، وتمكين لقوات الأمن من السيطرة الأمنية، خطة يمضي تنفيذها برعاية وتوجيهات من فخامة الأخ الرئيس، وقيادة المملكة، وقيادة الانتقالي“.

وأضاف أن هناك فرصة مواتية لتحقيق سلام في المناطق المحررة والبدء بتنفيذ بنود اتفاق الرياض ، وجاء في تغريدته : ‏“مع نهاية العام وبداية العام الجديد، تلوح في الأفق فرصة مواتية لتحقيق تقدم في تطبيق ‎اتفاق الرياض واستعادة الهدوء وتحقيق السلام في المناطق المحررة، ليس لدى الجميع سوى خيار واحد وهو الالتزام بما تم الاتفاق عليه“.

وأشار بن دغر إلى أنه لا يوجد هناك أي خيار آخر، ”‏ليس لدى الجميع سوى خيار واحد وهو الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وبالتزامن بين المسارين السياسي والعسكري – الأمني، وهو مانعمل عليه، مدركين أن معركتنا ليست في عدن. غايتنا استعادة اليمن الكبير“.

وجاء حديث بن دغر تأكيدا لما نشره ”إرم نيوز“ قبل أيام بشأن تشكيل لجنة سياسية مشتركة بين الحكومة والانتقالي للبدء بخطوات جادة نحو تنفيذ اتفاق الرياض الذي كان يفترض أن يتم البدء بتطبيقه في 20 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.