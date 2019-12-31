اليمن.. محكمة حوثية تقضي بإعدام هادي ورئيس حكومته‎

أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء، اليوم الثلاثاء، حكمًا بإعدام كلٍ من: الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة، معين عبدالملك، ووزير الخارجية السابق، خالد اليماني، بتهمة ”الخيانة العظمى“.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا.

كما قضت المحكمة الجزئية الابتدائية المتخصصة بمصادرة ممتلكاتهم داخل وخارج اليمن، بعد أن إدانتهم بتهمة ”التخابر مع إسرائيل”، وفق وكالة ”سبأ“ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وجاء الحكم الأولي، على خلفية مشاركة اليماني، حين كان وزيرًا للخارجية، خلال مؤتمر وارسو الدولي، في فبراير/ شباط الماضي، وظهوره بجوار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.