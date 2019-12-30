سفير الحوثيين في إيران ينفي وجود مفاوضات مباشرة مع السعودية

نفى سفير الحوثيين في إيران، إبراهيم محمد الديلمي، اليوم الاثنين، وجود مفاوضات مباشرة مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، قائلا إن ”حكومة الحوثيين لا تحتاج إلى موافقة دولية للاعتراف بشرعيتها“.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، عن الديلمي قوله، خلال مقابلة صحافية مع قناة العالم الإيرانية، إنه ”ليس لدينا مفاوضات مباشرة مع السعودية“، مضيفا أن ”المجتمع الدولي يسعى إلى إحلال السلام في اليمن“.

وزعم أن ”قرارات الولايات المتحدة تمنع السعودية من وضع وقف لإطلاق النار في اليمن”، واصفا الأمم المتحدة بأنها ”ضعيفة بسبب هيمنة الولايات المتحدة على القرارات الدولية وليس لها سلطة“.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين إيران وحكومة الحوثيين، أوضح أن ”إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كان قرارًا شجاعًا من قبل قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية“، منوها إلى أننا ”نعمل مع جميع المسؤولين الإيرانيين لتوقيع مذكرات تفاهم في مختلف المجالات“.

وحول موقف القوى الغربية ومؤيديها في المنطقة، أفاد الدليمي بأن ”تلك القوى غاضبة من العلاقات الجيدة بين إيران واليمن، ونحن لا نحتاج إلى موافقة دولية للاعتراف بشرعية حكومتنا“، معتبرا أن ”تجربة الثورة الإسلامية في إيران قيمة للغاية ويجب على جميع الدول الإسلامية استخدام هذه التجربة“.