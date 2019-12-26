التحالف العربي يحيل نتائج عملية استهداف صعدة لتقييم الحوادث

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد ركن تركي المالكي، اليوم الخميس، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية خسائر عرضية وأضرار جانبية. وأوضح العقيد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الثلاثاء…