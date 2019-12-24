تفجير يستهدف مقر منظمة دولية في الضالع اليمنية

سمع دوي انفجار عنيف هز مدينة الضالع وسط اليمن، فجر اليوم الثلاثاء، استهدف مقر احدى المنظمات الدولية العاملة في البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، إن مسلحين مجهولين استهدفوا مبنى مستوصف طبي تتخذه منظمة أوكسفام الدولية مقرا لها، تدير من خلاله أعمالها، يقع بالقرب من المستشفى الرئيس للمدينة.

وتأتي عملية الاستهداف هذه، عقب 48 ساعة، من 3 تفجيرات مماثلة، استهدفت فجر الأحد، مقرات منظمات دولية تعمل كذلك في مدينة الضالع.

وأشارت المصادر إلى أن القائمين على عمل المنظمات الدولية في الضالع، قد قرروا في وقت سابق، مغادرة المدينة، جراء العمليات الارهابية التي تستهدف تواجدهم وأمنهم بشكل مباشر.