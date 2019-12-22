الحوثيون وإيران يبحثان التعاون العسكري

أفادت وكالة ”سبأ“ للأنباء في نسختها الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين، اليوم الأحد، أن سفير الجماعة لدى طهران إبراهيم الديلمي بحث خلال لقاء مع وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، سبل تعزيز التعاون العسكري.

ولا تعترف دول العالم باستثناء إيران بالحكومة التي عينها المتمردون الحوثيون الذين يسيطرون على محافظات شمال اليمن، من ضمنها صنعاء، عاصمة البلاد.

وبحسب المصدر:“نقل سفير الجماعة تحيات وزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي ورئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد الغماري إلى وزير الدفاع الإيراني“.

وأشاد ”الديلمي“ خلال اللقاء ”بعلاقات التعاون التي تربط البلدين على مختلف الأصعدة والموقف الإيراني تجاه العدوان على اليمن“، في إشارة للعمليات العسكرية للتحالف العربي المساند للحكومة الشرعية ضد الحوثيين.

وقالت الوكالة إن وزير الدفاع الإيراني أشار إلى ”ضرورة تعزيز وتمتين العلاقة بين الجيشين الإيراني واليمني (مسلحي الحوثي)“.

وكان الحوثيون قد عينوا في آب/أغسطس الماضي سفيرًا للجماعة لدى إيران، في خطوة قابلتها الحكومة اليمنية بالرفض والاستنكار، وانتقدت تسليم مقارها الدبلوماسية للسفير المعين من الحوثيين.