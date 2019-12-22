الإرياني: حملة حوثية ممنهجة لتجنيد الطالبات اليمنيات بصفوف المليشيات

قال وزير الإعلام اليمني في الحكومة الشرعية معمر الإرياني السبت، إن ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران، تقوم بحملة ممنهجة لاستدراج وتجنيد الطالبات عبر المدارس، بهدف إلحاقهن بتشكيلاتها المسلحة (الزينبيات) -وهو المسمى الذي تطلقه ميليشيات الحوثي على جناحها النسوي-.

وأضاف الإرياني، عبر سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي بموقع تويتر: إن المليشيات تستخدم الفتيات ”في مهام التجسس على الجلسات النسائية، ومداهمة المنازل وقمع الاحتجاجات بعد الحاقهن بدورات تعبوية واخضاعهن لبرامج تدريبية“.

وقال الإرياني: ”هذه الخطوة تندرج ضمن محاولات الميليشيات الحوثية استخدام النساء في عملياتها الإرهابية، والتدمير الممنهج للقيم والأعراف والعادات والتقاليد اليمنية التي تكرم المرأة وتمنحها مكانة خاصة وتجرم استخدامها في أعمال العنف والزج بها في الصراعات السياسية“.

وشدّد الإرياني، في سياق تدويناته، على أن: ”استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الممارسات الإرهابية، وعمليات تجريف وغسل عقول الأطفال والنساء والشباب في اليمن، من قبل الميليشيات الحوثية، غير مبرر، والجميع سيدفع الثمن غالياً إن لم يتم التصدي لها كما حدث مع التنظيمات الارهابية الأخرى“.

ودعا وزير الإعلام اليمني، المنظمات الدولية لا سيما العاملة في مجال حقوق المرأة لإدانة ممارسات الميليشيات الانقلابية بحق النساء.

وأرفق الإرياني إلى جانب تغريداته، محتوى مرئي باللغتين العربية والإنجليزية، يُلخّص حديثه حول الحملة الممنهجة التي تنفذها ميليشيات الحوثي، لاستقطاب وتجنيد النساء والفتيات، للعمل ضمن صفوفها.