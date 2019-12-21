اليمن.. 3 انفجارات متزامنة تستهدف مقرات منظمات دولية في الضالع

دوّت 3 انفجارات متزامنة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، استهدفت جميعها مقرات منظمات دولية، تعمل في محافظة الضالع وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، بأن: “ 3 انفجارات متتالية، استهدفت مقرات منظمات دولية، وهي ”لجنة الإنقاذ الدولية، وأكتد، وأُكسفام“، وجميعها متواجدة في مدينة الضالع“.

ووفقاً للمصادر، فإن عملية استهداف مقرات المنظمات الدولية، تمت عبر اطلاق قذائف من نوع (ار بي جي)، من قبل مسلحين مجهولين“.

ولم يتضح حتى الأن، حجم الأضرار سواءً المادية أو البشرية، الناجمة عن تلك التفجيرات.

ولم يصدر عن أي جهة رسمية في محافظة الضالع، أية تصريحات أو بيانات رسمية، بخصوص الانفجارات.