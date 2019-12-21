مقتل ضابط و9 جنود يمنيين في مناطق تسيطر عليها الحكومة

قتل ضابط يمني ونحو 9 جنود آخرين، من القوات الحكومية، مساء السبت، في انفجار عبوتين ناسفتين، في حادثين متقاربين، بمنطقة خاضعة لسيطرة الحكومة غربي محافظة مأرب، وسط اليمن.

وقالت مصادر إعلامية، بمدينة مأرب لـ“إرم نيوز“، إن قائد الشرطة العسكرية، في المنطقة العسكرية السابعة، العقيد الركن، عيبان قشعة، قتل برفقة 4 من مرافقيه وجرح آخرون، أثناء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولين في الطريق الواصلة بين مأرب ومديرية نهم، شرقي صنعاء.

وذكرت المصادر أن العبوة الناسفة انفجرت أثناء مرور سيارة ”قشعة“، قرب جبل هيلان، غربي محافظة مأرب، الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

وأشارت إلى انفجار عبوة ناسفة أخرى، في نفس الموقع أثناء مرور عربات عسكرية أخرى بينما كان الجنود يحاولون إسعاف ضحايا ومصابي الانفجار الأول، قبل أن تنفجر فيهم العبوة الثانية، وتتسبب في مقتل 5 جنود وإصابة آخرين بجروح.

وحتى اللحظة لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، في حين لم تعلق السلطات الحكومية.