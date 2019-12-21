الحكومة تحذر اليمنيين من نهب أموالهم عبر ”النقد الإلكتروني“ الحوثي

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، يوم السبت، من مساعي الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، الهادفة لنهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين، عبر توزيع ما أسمته (استمارة طلب تعويض العملة غير القانونية)، وذلك لدفع المواطنين لتسليم مدخراتهم مقابل ”نقد إلكتروني“، ليس له أي أثر قانوني أو مالي.

وأكد الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”، أن مصادرة الميليشيات الحوثية للعملة الورقية المطبوعة من الحكومة اليمنية، سيؤثر على الاقتصاد الوطني، معتبرا قرار استبدالها بعملة إلكترونية، الغرض منه “نهب” رأس المال الوطني وسحب المدخرات.

ووجه الإرياني تحذيرا لكافة ”التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية ‎الوهم الإلكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها الميليشيا الحوثية تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها”.

وقال: “ إن هدف الميليشيات من ذلك، هو ”الإثراء غير المشروع لقياداتها وتمويل المجهود الحربي وأنشطتها التخريبية ودعم ميليشيا إيران الطائفية“.

وشدد الوزير اليمني على “ أن جميع المتورطين في هذه الممارسات، سواء كانوا من قادة الميليشيا الحوثية أو المنخرطين معها من موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، يتحملون المسؤولية القانونية الكاملة، باعتبارها جرائم جنائية وأعمال نهب منظم للمواطنين واستهداف للعملة الوطنية وتدمير الاقتصاد“.