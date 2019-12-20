اليمن.. مقتل مواطن برصاص مسلحين مجهولين في حضرموت

قتل مسلحون مجهولون، اليوم الجمعة، مواطنًا رميًا بالرصاص وفروا هاربين، في مديرية القطن غربي محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

وقال مصدر محلي في مدينة سيئون المجاورة لمديرية القطن، لـ“إرم نيوز“: إن مسلحين فتحوا النار على المواطن ”عبدالله الكثيري“، في العقد الخامس من عمره، قرب أحد المقاهي في منطقة العجلانية وسقط جثة هامدة، قبل أن يفروا هاربين.

ولم يتبين حتى الآن إذا ما كان الشخص المستهدف عسكريًا أم مدنيًا، على غرار عمليات الاغتيال التي شهدها وادي حضرموت لعشرات العسكريين والأمنيين.

في سياق آخر، قال مدير أمن مديريات الوادي بمحافظة حضرموت، العميد مبارك العوبثاني، إن عناصر الأمن ألقوا القبض في ”عملية نوعية على عنصرين من خلية متورطة بمقتل المواطن عبدالله عوض باحريش“.

وأوضح العوبثاني في تغريدة على ”تويتر“ أن ”باحريش جندي تابع للواء 101 شرطة جوية، واغتيل من قبل مسلح مجهول منتصف يوليو/تموز من العام الجاري، بجانب مسجد الخير بسيئون“.