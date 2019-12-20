لبنان تفرض إجراءً أمنيًا جديدًا على دخول اليمنيين إلى أراضيها

قالت سفارة اليمن في بيروت، إن الجمهورية اللبنانية فرضت إجراءات إضافية لدخول اليمنيين إلى أراضيها.

وأشار السفير اليمني في لبنان، عبد الله عبد الكريم الدعيس، إلى أن لبنان أضافت إجراء جديدًا، يتمثل في اتخاذ التحريات الأمنية من قبل الإدارة العامة للأمن العام بواسطة ضابط الجوازات، حيث يقوم بإرسال طلب الموافقة إلى الأمن العام اللبناني، وينتظر الرد بالموافقة قبل منح المواطن اليمني تأشيرة الدخول للأراضي اللبنانية.

وأوضح السفير عبر صفحته على ”فيسبوك“، أن هذا الإجراء يؤدي إلى التأخير في المطار بعض الوقت، لافتًا إلى أن هذه الترتيبات الأمنية في المطارات اللبنانية ”لم تقتصر على الرعايا اليمنيين فقط بل شملت رعايا بعض الدول العربية الأخرى نتيجة الأحداث التي تمر بها لبنان في الفترة الحالية“.

تنويه تود سفارة الجمهورية اليمنية في بيروت اعلام الاخوة والأخوات اليمنيين الراغبين بالقدوم الى لبنان بأنه: كانت… تم النشر بواسطة ‏السفير عبدالله عبدالكريم الدعيس‏ في الجمعة، ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩

وحتى الأيام الماضية كانت إجراءات دخول اليمنيين إلى الأرضي اللبنانية تتمثل بالحصول على تأشيرة دخول مسبقة قبل وصولهم إلى الأراضي اللبنانية وتستثنى من ذلك الجوازات الدبلوماسية، وبعد إغلاق السفارة اللبنانية في صنعاء، عقب الانقلاب الحوثي عام 2014، تم إعفاء اليمنيين من – حاملي الجوازات العادية أو الدبلوماسية – من تأشيرة الدخول المسبقة، بشرط أن يكون بحوزة الشخص تذكرة ذهاب وعودة وحجز فندقي ومبلغ نقدي لا يقل عن 2000 دولار أمريكي، ويتم منح القادم تأشيرة الدخول من المطار فور وصوله.

وشددت السفارة اليمنية في بيروت على ”أن هذا الإجراء جرى بشكل مفاجئ وبدون إخطار مسبق للسفارة“، مؤكدة أنها ”بصدد حل هذه الإشكالية عبر القنوات الرسمية والتواصل مع الجهات اللبنانية المختصة بهذا الشأن، للعدول عن هذا الإجراء الأخير والعودة إلى الوضع السابق“.