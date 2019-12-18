اليمن.. الحوثيون ينقلون 27 مختطفًا من قبلية المصاقرة إلى سجون سرية

كشفت مصادر حقوقية يمنية أن الميليشيات الحوثية نقلت 27 شخصًا من أبناء قبلية المصاقرة بالحداء، إلى سجون سرية، بينهم زعيم القبيلة علي أحمد عباد المصقري، والطبيب يوسف عبدالله المصقري.

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“ إن ”المختطفين الـ27 نُقلوا الأربعاء من سجن المرداع ببلدة زراحة، عاصمة مديرية الحداء، شرق محافظة ذمار، إلى سجون سرية، بينما أفرج عن آخرين على شكل دفعات“.

وشنت ميليشيات الحوثي هجومًا على قبيلة المصاقرة بمديرية الحداء الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل اثنين، وإصابة 10، كما تم تدمير 7 منازل، اثنين منها بشكل نهائي بعد تعرضها للقصف“.

وعلى صعيد متصل، دفنت الميليشيات الحوثية، الأربعاء، اثنين من قتلاها، لقيا مصرعهما في الهجوم على قبلية المصاقرة بمديرية الحداء، وسط انتشار أمني مكثف في مكان التشييع.