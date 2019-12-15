الحوثيون يهددون بمصادرة أموال شركات الصرافة بتهمة حيازة الريال اليمني الجديد‎

هددت ميليشيات الحوثيين، يوم الأحد، بمصادرة أي مبالغ مالية من العملة اليمنية التي طُبعت مؤخرًا، واعتبارها ”عملة مزوَّرة“، وسجن من توجد بحوزته.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع ما يسمى اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين في صنعاء مع ملاك شركات الصرافة والتحويلات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عقب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.

وبحسب مصادر يمنية تحدثت لـ“إرم نيوز“، منحت ميليشيات الحوثيين مهلة 30 يومًا لكبار التجار وأصحاب شركات الصرافة، لتصريف العملات الجديدة والتي طُبعت مؤخرًا من فئات ”100، 200، 500، 1000“ ريال في مناطق سيطرة الشرعية.

وأشارت المصادر، إلى توجهات حوثية لمصادرة “ أي مبالغ مالية من العملة اليمنية الجديدة، تُوجد بحوزة أي بنك أو صراف أو تاجر أو مواطن، حتى المواطنين في الشوارع، وهناك عقوبة بالسجن بجانب المصادرة“.

وشهد الريال اليمني انخفاضًا ملحوظًا، خلال اليومين الماضيين، وصل خلالها سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد إلى 600 ريال يمني، و الريال السعودي إلى 160 ريالًا يمنيًا.