القوات المشتركة تصد 3 هجمات للحوثيين في الحديدة

صدت القوات اليمنية المشتركة، السبت، ثلاث هجمات شنتها جماعة“الحوثي“ على مواقع جنوب محافظة الحديدة (غرب)؛ ما أسقط تسعة قتلى و17 جريحًا، بحسب مصدر عسكري حكومي.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، إن ”مليشيات الحوثي شنت ثلاث هجمات في محاولة للسيطرة على مواقع للقوات المشتركة في منطقة الدريهمي جنوب الحديدة“.

وتسيطر مليشيات الحوثي على مدينة الحُديدة، مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، إضافة إلى ميناء المدينة الاستراتيجي على البحر الأحمر، فيما تسيطر القوات المشتركة على مداخل المدينة من الجهتين الجنوبية والشرقية.

وأضاف أن ”القوات المشتركة تمكنت من صد الهجوم، وكبدت عناصر الحوثي خسائر فادحة، وقتل 9 أشخاص وأصيب 17 آخرين، نقلًا عن مصادر طبية داخل مستشفيات الحديدة“.