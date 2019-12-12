اليمن.. المواجهات بين القوات الحكومية والموالين للمجلس الانتقالي تتجدد في أبين

عادت المواجهات المسلحة مرة أخرى، مساء اليوم الخميس، بين القوات الحكومية اليمنية من جهة، وقوات من المقاومة الجنوبية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، ومسلحين قبليين، من الجهة الأخرى، في مديرية المحفد شرقي محافظة أبين جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية في مديرية المحفد، لـ“إرم نيوز“: إن المواجهات المتجددة اندلعت مساء اليوم في الجهة الشرقية من المديرية وباتجاه منطقة ”العرم“، بعد هدوء محدود جاء إثر ساعات من الاشتباكات العنيفة في مناطق مختلفة من مديرية المحفد، في محاولة للقوات الحكومية تأمين الطريق العام، الذي يعد طريقًا لإمدادها العسكري القادم من محافظة شبوة باتجاه محافظة أبين.

وبحسب المصادر، فإن القوات الحكومية تمكنت، الخميس، من تأمين الطريق العام المارّ بمديرية المحفد، والرابط بين محافظتي شبوة وأبين، بعد مواجهات عنيفة ضد ”المقاومة الجنوبية“ الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، ومسلحين قبليين من أبناء مديرية المحفد.

وشنّت القوات الحكومية حملة عسكرية باتجاه مديرية المحفد، عقب تعرّض موكب عسكري تابع للقوات الحكومية قادم من محافظة شبوة باتجاه أبين، صباح الخميس، لكمين مسلح، أدى إلى إصابة جنديين اثنين.

ووفقًا للمصادر المحلية، فإن المواجهات العنيفة التي شهدها أكثر من موقع في مديرية المحفد، أسفرت عن إصابة 3 من أفراد القوات الحكومية، و5 من أفراد المقاومة الجنوبية والقبليين.

وذكر الموقع الرسمي لقوات الجيش اليمني أن القوات استعادت السيطرة على مديرية المحفد، وهو ما نفته مصادر محلية، وأكدت أن السيطرة لم تكن إلا على الطريق العام الرابط بين شبوة وأبين، لتأمين عمليات الإمداد العسكرية الحكومية القادمة من شبوة، دون أي توغل إلى المناطق الداخلية لمديرية المحفد.