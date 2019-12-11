متظاهرون بتعز اليمنية يطالبون بتسريع التحقيق في اغتيال العميد الحمادي‎ (صور)

طالب متظاهرون يمنيون في محافظة تعز، اليوم الأربعاء، بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها لجنة خاصة مع المتهمين بقضية اغتيال العميد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع في تعز.

وندد مئات المشاركين في المظاهرة، التي شهدتها مديرية المعافر جنوبي تعز، بعملية اغتيال العميد الحمادي، التي وقعت الشهر الماضي في ظروف وصفت بأنها ”غامضة“.

وطالب المتظاهرون رئيس البلاد عبدربه منصور هادي بضرورة دمج اللجنة المجتمعية المنبثقة عن ساحة الاعتصام بتعز، للحضور في جلسات التحقيق، مع اللجنة الرئاسية المشكّلة؛ لـ“ضمان شفافية الإجراءات“.

وكانت اللجنة الرئاسية التي شكلها هادي للتحقيق في قضية اغتيال العميد الحمادي قد وصلت، أمس الثلاثاء، إلى مقر اللواء 35 مدرع، جنوبي تعز.

من جهة أخرى، رفضت الأحزاب السياسية في محافظة تعز أي عمليات تجييش أو إنشاء معسكرات غير قانونية في مديرية جبل حبشي، غربي تعز، في رد على ما يقوم به القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن) حمود المخلافي.

وأكدت أحزاب تعز، في بيان لها، رفضها لأي محاولات تحول مدينة تعز إلى ساحة حرب ”لتصفية صراعات وأجندات خارجية لا تمت للمشروع الوطني بصلة، ولا تخدمه بقدر ما تعمل على تفتيته“.

كما ترفض أي محاولات ”لتعكير العلاقات مع التحالف العربي، أو الإساءة إلى أي من أطرافه“.

ودعت الأحزاب قيادة الجيش اليمني إلى التحقيق في قضية عودة مئات من المقاتلين اليمنيين من الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية.

وكان حمود المخلافي، القائد السابق للمقاومة المناهضة لميليشيات الحوثيين في تعز، والمقيم حاليًا في تركيا، قد دعا المقاتلين من أبناء المحافظة، المرابطين على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية مع اليمن، إلى العودة إلى تعز؛ لمقاومة التحالف العربي المشترك.