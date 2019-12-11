مقتل جندي وإصابة آخر في كمين استهدف وحدة من الجيش اليمني شرقي أبين

قتل جندي يمني وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، في هجوم مسلح نفذه مجهولون، استهدف وحدة تابعة لقوات الجيش اليمني، شرقي محافظة أبين، جنوبي البلاد.

وبحسب مصادر محلية في مديرية المحفد، فإن المسلحين نصبوا كمينًا مسلحًا في منطقة ”طاليل“، غربي المحفد، لوحدة عسكرية تابعة للجيش اليمني، كانت قادمة من محافظة شبوة.

وقالت المصادر إن ”المسلحين أطلقوا وابلًا من النيران على الوحدة العسكرية أثناء مرورها، ما أسفر عن قتلى وجرحى“.

وذكرت مصادر أخرى في مديرية مودية المتاخمة للمحفد لـ“إرم نيوز“، أن قوات الجيش نقلت قتيلًا واحدًا وجريحًا آخر إلى مستشفى الشهيد أحمد عوض، بمديرية مودية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادرها أن الجهة التي شنت الهجوم المسلح على قوات الجيش شرقي أبين، تابعة لقوات المقاومة الجنوبية، التي ترفض إرسال أي تعزيزات للجيش اليمني الى محافظة أبين.

وسبق أن وقّعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتفاق الرياض في الخامس من الشهر الماضي، برعاية سعودية، لإنهاء النزاع المسلح بين الطرفين في جنوب اليمن.

وينص الاتفاق على إنهاء الاستحداثات العسكرية من الجانبين وسحب القوات المنتشرة في محافظات عدن وأبين وشبوة، غير أن ذلك لم ينفذ حتى اللحظة.