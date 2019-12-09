قبيلة يمنية تهدد بالتصعيد بعد اختطاف الحوثيين اثنين من قياداتها

هددت قبلية الحداء – كبرى قبائل محافظة ذمار 100 كم جنوب صنعاء– بالتصعيد بعد اختطاف مليشيات الحوثي اثنين من أبرز شخصياتها.

واختطفت مليشيات الحوثي، العميد نبيل علي القرس الكميم قبل عدة أيام، من صنعاء وما يزال مصيره مجهولا، كما اختطفت يوم الأحد الماضي عبد الجليل عبدالله الكميم مستشار أمين العاصمة من أمام منزله بعد الاعتداء عليه، لأسباب مجهولة.

وقال بيان صادر عن القبلية، نشر في منصات التواصل الاجتماعي، إن ”الاعتقالات السياسية وتلفيق التهم تؤثر على التماسك الداخلي“.

واعتبرت القبلية أن تلك ”الاختطافات والاعتقالات“ تهدف إلى“ تحقيق إنجازات أمنية وهمية على حساب شخصيات وطنية“ بقصد ”بث الرعب والخوف في قلوب المجتمع“.