بالفيديو.. قيادي حوثي يتهجم على معلمة يمنية لرفضها تدريس أفكار جماعته

تهجم قيادي حوثي بمدينة البيضاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، على إحدى المعلمات وهدد بطردها وفصلها من مدرسة اللسواس في المدينة، على خلفية رفضها تلقين طلابها أفكار ميليشيات الحوثي.

ونشر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، عبر صفحته على موقع توتير، مقطع فيديو يكشف الممارسات الحوثية ضد المعلمين والمعلمات الذين يرفضون الانصياع لتوجيهات الحوثي بتلقين الطلاب أفكارهم وتدريس التلاميذ من الكتب الحوثية ذات التوجهات الطائفية.

١-القيادي الحوثي المدعو عبدالله الجمالي يتهجم على إحدى المعلمات ويهدد بطردها وفصلها من مدرسة اللسواس بمدينة البيضاء، على خلفية رفضها تلقين طلابها الخرافات والطلاسم التي اقحمتها المليشيا الحوثية المدعومة من ايران في المناهج الدراسية بهدف غسل عقول أطفالنا وتعبئتهم بالأفكار المتطرفة pic.twitter.com/rBVz9EBCKb — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 8, 2019

وقال الأرياني: ”القيادي الحوثي المدعو عبدالله الجمالي يتهجم على إحدى المعلمات ويهدد بطردها وفصلها من مدرسة اللسواس بمدينة البيضاء، على خلفية رفضها تلقين طلابها الخرافات والطلاسم التي اقحمتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في المناهج الدراسية بهدف غسل عقول أطفالنا وتعبئتهم بالأفكار المتطرفة“.

ولم يشر الوزير اليمني، إلى تاريخ الاعتداء على المعلمة اليمنية من قبل القيادي الحوثي.