اليمن.. مواجهات مسلحة في عدن مع ”العصابات“ وضبط عدد من المطلوبين (صور)

تمكنت القوات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، فجر الخميس، من ضبط عدد من عناصر ”العصابات“ المسلحة، بعد عملية أمنية تخللتها مواجهات عنيفة، شمالي عدن.

وقالت مصادر محلية في مديرية دار سعد، شمالي عدن، لـ“إرم نيوز“ إن القوات الأمنية اقتحمت أحياء في المديرية، قبل أن تندلع مواجهات عنيفة بينها وبين عدد من المسلحين، استخدمت فيها أسلحة متوسطة وخفيفة قبل أن تتوسع المواجهات لتشمل أحياء في مديرية الشيخ عثمان.

وأكدت مصادر أمنية في عدن، أن الحملة الأمنية التي استهدفت أحياء ”المحاريق“ في مديرية دار سعد، نفذتها قوات طوارئ أمن عدن، وقوات كتائب ”العاصفة الجنوبية“، بقيادة مدير أمن المحافظة اللواء شلال علي شائع.

وأشارت المصادر إلى ضبط عدد من أفراد العصابات المسلحة والمطلوبين الأمنيين، بعد مداهمة أوكارهم وتنفيذ عملية انتشار أمني واسع في أحياء مديرية دار سعد.