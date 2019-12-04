الانتقالي الجنوبي يرفع حالة التأهب في أبين بعد قدوم قوات موالية للحكومة اليمنية

شهدت محافظة أبين، المحاذية للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يوم الأربعاء، توترًا عسكريًا، بعد قدوم قوات عسكرية جديدة تابعة للحكومة التي تتقاسم مع قوات تتبع للمجلس الانتقالي الجنوبي، السيطرة على المحافظة، من آب/أغسطس الماضي.

وأعلن العميد عبداللطيف السيد، قائد قوات ”الحزام الأمني والتدخل السريع“ في محافظة أبين، رفع الجاهزية القتالية إلى القصوى في مديريات المحفد، ولودر وأحور في المحافظة، حيث باتت القوات ”بانتظار التعليمات العسكرية القادمة، بعد رفع درجة التأهب القصوى لكل القطاعات“.

وذكر بيان صدر عن قوات الحزام الأمني والتدخل السريع: ”في الوقت الذي نرحب بما جاء في اتفاق الرياض واحترامًا للعهود والمواثيق إلا أننا لن نظل مكتوفي الأيدي لأي عمل من حزب الإصلاح الإرهابي ضد رجالنا من قوات الحزام والقوات القتالية الجنوبية التي نشترك معهم في خندق الشرف والبطولة للدفاع عن أرضنا وأهلنا في أبين خاصة والجنوب عامة“.

ووجّه البيان رسالة إلى قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، جاء فيها ”إن هذه الميليشيات الإرهابية لم ولن تكون إلا مع مصالحها السلطوية الأنانية متجاهلة مصلحة الشعب الذي تتشدق باسمه ليلًا ونهارًا، وإن هذه الميليشيات سوف تضرب بكل الاتفاقيات عرض الحائط ويضعونكم في الموقف المحرج أمام العالم“.

وعلى صعيد متصل، نقلت وسائل إعلام محلية، أخبارًا تفيد بأن القوات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية والتي وصلت إلى محافظة شبوة يوم الأربعاء، هي قوات تابعة للواء الأول (حماية رئاسية)، واتجهت إلى محافظة أبين وصولًا إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وينص اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، برعاية سعودية، على نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة التحالف، باستثناء ”اللواء الأول حماية رئاسية والذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات الرئيس هادي، وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تحت إشراف قيادة التحالف“.