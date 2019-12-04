يمنيون يحيون ذكرى مقتل الرئيس علي عبدالله صالح في الحديدة (صور)

شاركت جماهير يمنية حاشدة اليوم الأربعاء، في فعالية خطابية في محافظة الحديدة، غرب البلاد، بمناسبة الذكرى الثانية لمقتل الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، على أيدي ميليشيات الحوثيين في صنعاء قبل عام.

ورفع المحتشدون في الفعالية التي دعت إليها فروع حزب المؤتمر الشعبي العام، في مديريات محافظة الحديدة، صور الرئيس الراحل ولافتات تجديد التأكيد على مبدأ الثورة ضد الحوثيين، التي دعا إليها صالح قبيل مقتله.

وفي سياق متصل، أصيب 4 جنود يمنيين، في مواجهات مسلحة، اندلعت يوم الأربعاء، بين جنود تابعين لقوات ”المقاومة الوطنية“ وآخرين من قوات ”المقاومة التهامية“، في مدينة الخوخة، على خلفية المهرجان الخطابي الذي أقيم في الذكرى الثانية لمقتل صالح.

وقالت مصادر محلية في الخوخة لـ“إرم نيوز“، إن عددًا من عناصر ”المقاومة التهامية“ مزّقوا صورًا للرئيس الراحل صالح، وهو ما أثار حفيظة جنود آخرين من ”المقاومة الوطنية“ التي يقودها نجل شقيق الرئيس الراحل، لتندلع بينهم مواجهة مسلحة أسفرت عن إصابة 3 من أفراد ”التهامية“ وجندي واحد من ”المقاومة الوطنية“.

وأشارت المصادر إلى تدخل وساطات مجتمعية لاحتواء الموقف بين الطرفين المشاركين ضمن القوات اليمنية المشتركة المناهضة لمليشيات الحوثيين، والإفراج عن عربات عسكرية احتجزتها قوات ”المقاومة التهامية“ عقب الاشتباك.