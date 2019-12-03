اغتيال ثاني مسؤول أمني في عدن خلال 24 ساعة‎

لقي مسؤول أمني في البحث الجنائي مصرعه مساء الثلاثاء في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، برصاص مسلحين مجهولين، بعد 24 ساعة من حادثة مماثلة.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين على متن دراجة نارية أطلقوا النار على رئيس جهاز البحث الجنائي في شرطة العريش في مديرية خورمكسر شرق عدن، الرائد سالم لهطل وأردوه قتيلًا.

وأضافت المصادر أن لهطل كان يقف بجانب مسجد السنة في حي العريش عندما باشره مسلحين مجهولين بإطلاق النار عليه ولاذوا بالفرار.

وحادثة الاغتيال هذه هي الثانية التي تطال مسؤولًا أمنيًا في جهاز البحث الجنائي في عدن خلال 24 ساعة، إذ اغتيل مدير البحث الجنائي بحي المنصورة صلاح الحجيلي يوم الإثنين بالطريقة نفسها.

يذكر أن قيادة جهاز مكافحة الإرهاب أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي، توقف كافة مرتبات ومخصصات منتسبيها منذ أشهر، مشيرة إلى أن عملها تأثر بفعل ذلك رغم استمرارها بعملها بإمكانيات شخصية شحيحة.