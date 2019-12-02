أهالي عدن يشاركون الإمارات يومها الوطني بفعالية حاشدة (فيديو وصور)

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اليوم الإثنين فعالية كبرى احتفاءً باليوم الوطني الإماراتي في ذكراه الثامنة والأربعين.

واحتشد المئات من أبناء عدن في شارع مدرم العتيق في مديرية المعلا في فعالية حاشد، رفعوا فيها علم دولة الإمارات وصور قادتها.

وردد المحتشدون هتافات احتفائية باليوم الوطني الإماراتي وأخرى تؤكد على الدور المحوري للإمارات في اليمن منذ بدء عاصفة الحزم، وعبارات شكر وتأييد ووفاء للإمارات.

وارتدى عدد من الأطفال الزي الإماراتي وحملوا بأياديهم العلم الإماراتي للتعبير عن حبهم وتقديرهم وعرفانهم للإمارات ودورها البارز في اليمن، وعدن على وجه الخصوص.

وتعليقًا على الحدث قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك في تغريدة على صفحته في تويتر : ”أهالي عدن عاصمة الجنوب العربي يحتفلون بـ#اليوم_الوطني_الإماراتي في شارع الشهيد مدرم في حي المعلا الشارع الرئيسي، الذي مشى فيه الشيخ زايد بن سلطان رفقة الرئيس سالمين رحمهما الله تعالى، وفاء الجنوبيين مضرب مثل، إنه الجنوب يا سادة إنه معدن العرب الأصيل…”.

وشارك بن بريك مقطع فيديو يفسر العفوية التي خرج بها أبناء عدن للاحتفاء باليوم الوطني الإماراتي، حيث قطع شابان مسافة مشيًا على الأقدام للوصول إلى موقع الاحتفال.

لم يجد هذان اليافعان العدنيان أجرة المواصلات ليصلوا لمكان الاحتفال في عدن باليوم الوطني لدولة الإمارات فقطعوا المسافة مشيا على الأقدام حتى وقفت لهم سيارة لتتبرع بنقلهم.

تصوير المبدع نبيل القعيطي الذي لايفوت مثل هذه المواقف المعبرة بصدق وعفوية .

pic.twitter.com/Vl38j6VeT4 — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) December 2, 2019

وفي تغريدة قصيرة على صفحته ، قال نائب الرئيس رئيس الوزراء اليمني الأسبق خالد بحاح على تويتر: ”الإمارات نمودج اتحادي عالمي .. يوم وطني يستحق الاحتفاء .. كل عام وإمارات الخير دومًا بخير“.

بدوره قال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد عمر بن فريد في تغريدة على تويتر وجهها لدولة الإمارات : ”يشارككم شعب الجنوب العربي عيدكم الوطني بكل جوارحه ومشاعره النبيلة، كيف لا، وقد شاركتمونا الدماء والفداء؟ ..كيف لا، وصور شهداء الإمارات مرسومه في قلوب الأحرار منا قبل أن ترسم على جدران شوارع مدينة عدن الباسلة؟ كل عام وأنتم بخير“.