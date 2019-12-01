زعمت إحباط مخطط .. ميليشيات الحوثيين متخوفة من اندلاع احتجاجات في ذكرى مقتل صالح

زعمت ميليشيات الحوثيين، اليوم الأحد، كشفها ”مخططًا“ قالت إنه يستهدف ”الاستقرار“ في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمال ووسط اليمن، في ذريعة جديدة للنيل من أي محاولات لحزب المؤتمر الشعبي العام وأنصار الرئيس الراحل، علي عبدالله صالح، لإحياء ذكرى مقتله على أيدي الحوثيين، في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 2017.

وقالت“وزارة الداخلية“، التابعة للحوثيين، في بيان لها، إنها ”تمكنت من كشف مخطط خطير تقف خلفه أجهزة استخبارات في دول العدوان“، في إشارة إلى دول التحالف العربي المشترك، لاستهداف السلم المجتمعي وضرب الاستقرار الأمني في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأعلنت ”داخلية“ الحوثيين، أنها“لن تألوَ جهدًا بصد أي محاولة لزعزعة الأمن، وإقلاق السكينة العامة، ومواجهة أي أعمال تخريبية“.

وتقول مصادر محلية في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لـ“إرم نيوز“، إن ميليشيات الحوثيين، نشرت وحدات عسكرية كبيرة في صنعاء، وسط حالة استنفار أمنية كبرى، استباقًا لأي تحركات لإحياء الذكرى الثانية لمقتل الرئيس الراحل صالح.

وذكرت المصادر، أن الأجهزة العسكرية التابعة للحوثيين، نفذت عمليات اعتقال بحق عدد من النشطاء في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يرأسه الرئيس اليمني الراحل، في صنعاء، وآخرين من أنصار صالح.

من جهتها، أعلنت اللجنة التحضيرية، المشكّلة من فروع حزب المؤتمر الشعبي العام، في الساحل الغربي لليمن، استعدادها لإقامة مهرجان جماهيري لإحياء الذكرى الثانية لمقتل صالح، في مناطق الساحل الغربي.