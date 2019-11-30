اليمن.. محافظ شبوة يمهل الحكومة 48 ساعة لصرف مستحقات الكهرباء

أمهل محافظ شبوة اليمنية محمد بن عديو، السبت، الحكومة 48 ساعة لصرف مستحقات المحافظة، وهدد بإيقاف إنتاج وتصدير النفط الخام في حال تخلفها عن ذلك.

وقال مسؤول في السلطة المحلية، إن ”بن عديو“ أمهل وزارة المالية 48 ساعة لاستكمال إجراءات صرف مستحقات مالية لكهرباء المحافظة، وفق توجيهات رئيس الوزراء معين عبدالملك.

وأشار المصدر، مفضلًا عدم ذكر اسمه، أن المحافظ هدد في حال لم يتم صرف المستحقات بإيقاف إنتاج وتصدير النفط الخام من الشركات العاملة في شبوة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة اليمنية حول ما أورده المصدر.

وأفاد بأن المستحقات المالية مخصصة للمشتقات النفطية لكهرباء المحافظة، ومخصصات شركة ”أجريكو“ المتأخرة (شركة خاصة تشغل محطات الكهرباء بعقود مع الحكومة).

وذكر أن مدينة ”عتق“ عاصمة المحافظة، تشهد منذ خمسة أيام ترديًا كبيرًا في خدمة الكهرباء، فيما تشهد المديريات الأخرى انقطاعًا كليًا.

وفي مارس / آذار 2018، استأنفت شركة ”OMV“ عملها في محافظة شبوة، بعد توقف دام ثلاث سنوات.

وتنتج الشركة، حاليًا، من قطاع ”اس 2“ في منطقة العقلة حوالي 12 ألف برميل يوميًا، فيما يجري الإعداد لاستئناف العمل في بقية القطاعات والشركات النفطية العاملة في شبوة.