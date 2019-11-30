للمرة الأولى في اليمن.. ظهور فيروس ”غرب النيل“ في تعز

ظهر فيروس ”غرب النيل“ في أوساط بعض سكان محافظة تعز، الأكثر اكتظاظًا في اليمن، والتي تشهد حربًا منذ نحو 5 أعوام، وفق ما ذكر مسؤول طبي في المحافظة، اليوم السبت.

وقال المسؤول بوزارة الصحة، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن الفيروس ظهر مؤخرًا في عدة مناطق بمحافظة تعز، مشيرًا إلى أن هذا الظهور يعد المرة الأولى في اليمن بشكل عام.

وأضاف أنه“تم التأكد من وجود عدد من المصابين بالمرض، أثناء تلقيهم العلاج في مراكز صحية في مدينة تعز، غير أنه لا توجد حتى الآن إحصائية محددة حول عدد المصابين“.

ولفت إلى أن ”مكتب الصحة في المحافظة قام بحملة رش ضبابي لمكافحة البعوض في مختلف أحياء المدينة، في إطار الإجراءات التي ستحد من انتشار الفيروس“.

ويأتي ظهور الفيروس، في ظل استمرار انتشار وباء ”حمى الضنك“ في تعز، والذي أدى إلى وفاة 10 أشخاص، مع تسجيل 10 آلاف حالة يشتبه بإصابتها بالوباء منذ بداية 2019، بحسب المصدر.

ووفق منظمة الصحة العالمية، ينتقل فيروس ”غرب النيل“ إلى البشر عن طريق لدغات البعوض الحامل للعدوى، ويمكن أن يتسبّب في الإصابة بمرض عصبي.

غير أنه لا تظهر أي أعراض على نحو 80 % من المصابين بالعدوى، فيما يصاب البعض بالحمى، والصداع، والتعب، والأوجاع الجسدية، والغثيان، والتقيؤ، والطفح الجلدي في بعض الأحيان، وتورم الغدد اللمفاوية.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن، تدهورًا حادًا جراء الصراع المتفاقم الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض، وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/سبتمبر 2014.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدٍة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.