اليمن.. قوات الأمن تضبط عبوات ناسفة كانت في طريقها إلى عدن

ضبطت قوات الأمن في نقطة دوفس بمحافظة أبين جنوب اليمن، فجر اليوم السبت، عبوات ناسفة على متن سيارة من نوع (صالون)، حاول شخصان إدخالها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقال قائد نقطة دوفس وقائد كتيبة حزم3 العقيد محمود الكلدي، في تصريح صحفي له، تدوالته وسائل اعلامية محلية: ”تم ضبط العبوات بداخل حقيبة ملابس على متن صالون ركاب، كانت قادمة من مدينة البيضاء باتجاه العاصمة عدن، ومن كان يحاول نقلها هما شخصان ينتميان للعناصر الإرهابية“.

وبحسب الكلدي، فإن: ”العبوات الناسفة التي تم ضبطها، كان يراد بها تفجير الوضع في عدن بذكرى الاستقلال ال30 نوفمبر والذي يصادف اليوم السبت“.

وأضاف الكلدي، أن: ”العناصر الإرهابية اللذان تم القبض عليهما، سيتم التحقيق معهما لكشف ما تبقى من الخلايا التي تقف خلفهم في التخطيط لينالوا جزاؤهم الرادع“.

وطالب الكلدي، في ختام تصريحه المملكة العربية السعودية: ”بتوحيد الجهود ومساندة القوات الجنوبية، في تحقيق الأمن والاستقرار في كل ربوع الجنوب وبينها دعم نقطة دوفس“.