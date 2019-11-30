اليمن.. القوات الجنوبية تواصل تقدمها في الضالع وتحرر منطقة القفة

تمكنت القوات الجنوبية، مساء الجمعة، من تحرير منطقة القفة بمديرية قعطبة شمال محافظة الضالع وسط اليمن، من سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال المركز الإعلامي لجبهة الضالع، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك): ”بسطت قوات اللواء السابع صاعقة مسنودة بالمقاومة الجنوبية بمنطقة حجر، كامل سيطرتها على موقع (القفة)، وواصلت زحفها الميداني نحو بلدة (الشامرية) غربي مديرية قعطبة بالضالع“.

وأضاف المركز الإعلامي: ”تم تنفيذ عملية نوعية خاطفة احتدمت فيها الاشتباكات لما يقارب الساعتين وبشكل عنيف، استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة من قبل الطرفين، قبل أن تبسط القوات الجنوبية كامل سيطرتها على الموقع“.

وأفاد: ”ان المعركة الخاطفة التي شنتها القوات الجنوبية، والتي أسندتها نيران المدفعية الجنوبية، أسفرت عن تكبيد المليشيات الحوثية خسائر فادحة“.

وتابع: ”جاءت هذه العملية العسكرية الناجحة لقوات اللواء السابع صاعقة والمقاومة الجنوبية، بعد ساعات من إحراز قوات الحزام الأمني تقدماً واسعاً في جبهة هجار جنوبي بلدة العود الاستراتيجية الواقعة في الجهة الشمالية لمحافظة الضالع“.