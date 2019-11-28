”الصليب الأحمر“ ينقل 128 سجينًا حوثيًا من السعودية إلى صنعاء

قال شهود من رويترز إن مجموعة من الأسرى الحوثيين الذين أفرجت السعودية عنهم وصلوا إلى العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الخميس في خطوة قد تشجع جهود إنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ ما يقرب من خمس سنوات.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي نقلت المحتجزين من السعودية إلى اليمن إنه تم نقل 128 شخصًا إلى صنعاء.

ورأى شهود من رويترز طائرتين تابعتين للجنة الدولية للصليب الأحمر تقلان الأسرى لدى هبوطهما في مطار صنعاء.

وقالت اللجنة في بيان: ”يمثل هذا الإفراج خطوة إيجابية ونأمل أن يكون سببا في الإفراج عن المزيد من المحتجزين لأسباب تتصل بالنزاع وإعادتهم إلى أوطانهم“.

وأضاف البيان: ”تعمل اللجنة الدولية كوسيط محايد ولم تشارك في أي مفاوضات سابقة لعملية الإفراج“.