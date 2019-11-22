غريفيث: زخم الوصول لتسوية سياسية في اليمن يتنامى

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث، في إحاطة لمجلس الأمن اليوم الجمعة، إن علامات إيجابية تشير لتنامي الزخم نحو الوصول لتسوية سياسية في هذا البلد.

وأضاف أن تلك العلامات تتمثل في اتفاق الرياض، وتناقص حدة الأعمال العدائية في اليمن، والتقدم الذي تم إحرازه في تطبيق اتفاقية ستوكهولم.

وأبلغ مجلس الأمن خلال الإحاطة أن عدد الضربات الجوية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية في اليمن انخفض بنحو 80% في الأسبوعين الأخيرين.

واعتبر المسؤول الأممي ذلك أهم مؤشر على أن ”الأمور تتغير في اليمن“، مضيفًا في المقابل أن وقف الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات بدون طيار على الأراضي السعودية مستمر منذ شهرين.

وفي الحديدة، رأى غريفيث في إحاطته أن ”إشارات إيجابية مستمرة هناك، حيث اتخذت الأطراف خطوات إيجابية لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم العام الماضي، فأتاح إنشاء آلية وقف إطلاق النار وإيقاف التصعيد وتقليل عدد الحوادث الأمنية في الحديدة بنسبة 40% مما كانت عليه قبل تنفيذ تلك الآلية“.

وتابع: ”منذ إنشاء 5 نقاط مراقبة مشتركة على الخطوط الأمامية، لاحظنا انخفاضًا بنسبة تقارب 80% في عدد الحوادث الأمنية في الحديدة… في الواقع، لعدة أيام متتالية، لم تكن هناك حوادث في المدينة على الإطلاق“.