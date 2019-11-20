اليمن.. شبكة حقوقية تتهم الحوثيين بقتل أكثر من 3800 طفل

اتهمت شبكة حقوقية يمنية غير حكومية، يوم الأربعاء، الحوثيين بقتل أكثر من 3 آلاف و800 طفل منذ مطلع 2015، وحتى نهاية أغسطس/آب الماضي.

جاء ذلك في بيان للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بمناسبة اليوم العالمي للطفولة.

وقالت الشبكة إنها رصدت بالتعاون مع 13 منظمة دولية 65 ألفًا و971 واقعة انتهاك ارتكبتها جماعة الحوثي ضد الطفولة في 17 محافظة يمنية، منذ مطلع يناير/كانون الثاني 2015، وحتى نهاية أغسطس/آب الماضي.

واتهمت الشبكة، في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، ميليشيات الحوثي بقتل 3 آلاف و888 طفلًا بشكل مباشر خلال الحرب.

كما تسببت الميليشيات بإصابة 5 آلاف و357 طفلًا، وإعاقة 164 طفلًا إعاقة دائمة جراء المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية المكتظة بالأطفال، وفق البيان.

وأضاف أن ”الحوثيين اختطفوا 456 طفلًا ما زالوا في سجون الميليشيا حتى اللحظة، وتسببوا بتهجير 43 ألفًا و608 أطفال آخرين، وجندوا نحو 12 ألفًا و341 طفلًا، وزجوا بهم في جبهات القتال المختلفة“.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته ”والتحرك الجاد لوقف تلك الانتهاكات بحق الطفولة“.