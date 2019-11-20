رئيس الحكومة اليمنية: تدخلات عاجلة لمعالجة مشكلات عدن ستنفذ خلال 3 أشهر

قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك اليوم الأربعاء، إن حكومته أعدت مصفوفة تدخلات عاجلة لمعالجة المشكلات المتراكمة منذ أغسطس/آب الماضي، وستعمل مع السلطة المحلية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، على تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

وأكد عبدالملك خلال اجتماع عقده اليوم في عدن مع قيادة سلطتها المحلية، أن مدينة عدن باتت أمام فرصة تاريخية لاستعادة مكانتها ودورها من خلال اتفاق الرياض، داعيًا إلى أن تتحول عدن الى ورشة عمل خاصة في البنية التحتية، ولتكون مكانًا جاذبًا للاستثمار ومستقطبًا لرأسمال المحلي والدولي.

وأشار رئيس الحكومة اليمنية، إلى أن ”اتفاق الرياض ليس انتصارًا لطرف على آخر، وكل من يحاول تقديمه بهذه الصورة إنما يعبر عن فهمه القاصر وسوء نيته، مؤكدًا أن الاتفاق مكسب للدولة وللشعب اليمني ولكافة القوى السياسية والاجتماعية، وغايته هو توحيد كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لوائها“.

وقال: ”إن عودة الحكومة الى عدن هو إيفاء بأول استحقاقات اتفاق الرياض التاريخي الذي رعته المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبذلت جهودًا كبيرة للوصول إليه“.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، أن اجتماع رئيس الحكومة بقيادة السلطة المحلية في عدن، وقف أمام معطيات الوضع العام في مدينة عدن، بهدف الخروج برؤية شاملة للمعالجات اللازمة في مختلف المجالات، وبما ينعكس على تحسين وضع ومعيشة المواطنين اليومية في العاصمة المؤقتة وبقية المحافظات المحررة“.