 تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن انتهاء اختطاف القاطرة البحرية ”رابغ3“ – إرم نيوز‬‎

تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن انتهاء اختطاف القاطرة البحرية ”رابغ3“

تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن انتهاء اختطاف القاطرة البحرية ”رابغ3“

المصدر: أرم نيوز

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن انتهاء عملية اختطاف القاطرة الكورية البحرية ”رابغ3“ وتسليمها للشركة المالكة.

وكانت ميليشيا الحوثي قد اختطفت القاطرة الأحد الماضي أثناء إبحارها جنوب البحر الأحمر.

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