الحكومة اليمنية تدين تسليم مقارّها الدبلوماسية في طهران للحوثيين

دانت الحكومة اليمنية ”بشدة“، اليوم الثلاثاء، قيام النظام الإيراني بتسليم المقارّ الدبلوماسية والمباني التابعة للجمهورية اليمنية في طهران، لممثل مليشيات الحوثي.

وعبّرت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان صادر عنها، نشرته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، عن استنكارها وإدانتها لقيام النظام الإيراني الذي وصفته بـ“الداعم الأول للإرهاب في العالم“، بالاعتراف بممثل مليشيات الحوثيين في طهران وتسليمه مقار الدبلوماسية اليمنية.

وقالت إن ”ما قام به النظام الإيراني مخالفة صريحة وواضحة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني لا سيما القرار 2216“.

كما حمّلت الخارجية اليمنية، النظام الإيراني ”مسؤولية تبعات هذا الانتهاك الصارخ الذي يؤكد تورط إيران في دعم مليشيا الحوثي الانقلابية واعترافها بها وكذا مسؤولية الإخلال بحماية مقارها وممتلكاتها الدبلوماسية المنقولة وغير المنقولة“.

وأكدت الوزارة أنها ”ستتخذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة للتعامل مع هذا السلوك الإيراني المشين ”، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، إلى إدانة هذا السلوك ”الباطل وغير المسؤول“.

وكانت وكالة ”فارس“ الإيرانية، أوردت اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، استقبل إبراهيم الديلمي، الذي عينه الحوثيون، سفيرًا في طهران.