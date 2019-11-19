صحيفة يمنية: توريث مبكر لمناصب الجيش في تعز

كشفت صحيفة ”الشارع“ اليومية في اليمن، عن عمليات فساد كبيرة تمارسها قيادات عسكرية في الجيش موالية لحزب ”الإصلاح“، النسخة اليمنية من جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت الصحيفة إن ”عمليات توريث تمارسها قيادات عسكرية في الجيش الوطني في مدينة تعز من الموالين لحزب الإصلاح“.

وضربت الصحيفة في عددها الصادر اليوم أمثلة على عمليات التوريث بقولها إنه ”تم تعيين نجل قائد اللواء 22 ميكا صادق سرحان قائدًا لكتيبة، وتعيين نجل القائد العسكري قائد فاضل قائدًا لإحدى كتاب اللواء 145 مشاة، في حين تم تعيين نجل القائد العسكري الإخواني عبدة فراحان سالم، قائدًا لإحدى كتائب المحور، وأيضًا تم تعيين نجل القيادي الإخواني حمود المخلافي أركان حرب اللواء 170 دفاع جوي“.

وكان رئيس تحرير الصحيفة نايف حسان، قد أفاد في منشور عبر صفحته في“فيسبوك“ بأنه ”بعد التحرير غير المكتمل لمدينة تعز، دخلت مليشيا حزب الإصلاح بيوتًا كثيرة من تجار المحافظة ونهبوها، وابتزوا السكان بصور نسائهم“، الأمر الذي أثار ضجة وسط المدونينَ اليمنيينَ، جراء الممارسات غير الأخلاقية لحزب ”الإصلاح“ في تعز.