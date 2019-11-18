الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين باحتجاز سفينة كورية وزورقين قبالة كمران

اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، ميليشيات الحوثي باحتجاز سفينة تابعة لكوريا الجنوبية وزورقين مرافقين لها، قبالة جزيرة كمران على سواحل البحر الأحمر، غربي البلاد.

جاء ذلك، على لسان وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، خلال لقائه سفير كوريا الجنوبية لدى بلاده، وونج بارك، بالعاصمة السعودية الرياض، وفق ما أوردت وكالة ”سبأ“ اليمنية الرسمية.

وطالب الحضرمي جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن السفينة والزورقين وطواقمهم بالكامل في أسرع وقت، دون أن يذكر تاريخ احتجاز السفينة.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة مثل هذه الممارسات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وقال إن ”هذه الممارسات الاستفزازية وغير القانونية ستؤثر سلبًا على حرية الملاحة الدولية، وخطوط التجارة العالمية في البحر الأحمر“.

ونقلت الوكالة اليمنية، تأكيد السفير الكوري الجنوبي، خلال اللقاء، على متانة العلاقات بين البلدين.

كما أعرب بارك عن أمله في سرعة الإفراج عن السفينة والزورقين المرافقين لها وطاقمهم بالكامل، احترامًا للقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

وجزيرة كمران في البحر الأحمر، التي قال الوزير اليمني إن عملية احتجاز السفينة والزورقين الكوريين تمت قبالتها، تتبع جغرافيًا لمحافظة الحديدة اليمنية.