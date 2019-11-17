وزير يمني يكشف أسباب تأخر عودة الحكومة إلى عدن

قال وزير يمني، اليوم الأحد، إن الترتيبات اللوجستية والأمنية تقف وراء تأخر عودة الحكومة المعترف بها دوليًا إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفق ”اتفاق الرياض”.

ونفى الوزير مفضلًا عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن يكون تأخر عودة الحكومة بسبب عراقيل واجهت تنفيذ ”اتفاق الرياض“ المبرم بينها وبين المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد الوزير أن“رئيس الحكومة معين عبد الملك سيكون في عدن قريبًا، مع عدد من وزرائه“، دون تحديد موعد.

وبموجب الاتفاق، كان من المقرر أن تعود الحكومة إلى عدن الثلاثاء الماضي.

ويوم الخميس، قالت الحكومة اليمنية، إنها تنتظر الانتهاء من الترتيبات اللوجستية للتحالف في عدن من أجل عودتها.

ووقّع ”اتفاق الرياض“ في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في العاصمة السعودية، وينص في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن خلال الأسبوع الأول من توقيع الاتفاق.

ويشمل الاتفاق بنودًا رئيسة وملاحق للترتيبات السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والأمنية، بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرًا، يعيّن الرئيس عبدربه منصور هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.