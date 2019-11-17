مسلحون يقتلون شخصًا ويحرقونه داخل سيارته في عدن (صور وفيديو)

قام مسحلون مجهولو الهوية بقتل أحد الأشخاص في خورمكسر اليمنية، اليوم الأحد، كما أحرقوا جثته داخل سيارته، قبل أن يلوذوا بالفرار من المكان.

وقالت مصادر محلية إن الحادثة وقعت الساعة 10 صباح اليوم الأحد، حيث أقدم أشخاص مسلحون على قتل الضحية بالرصاص، قبل إحراق سيارته وهو بداخلها.

وأفاد شهود عيان أن الحادثة وقعت أمام مستوصف العيون بحي ”أكتوبر“ بمدينة خور مكسر في عدن صباحًا.

وقالت مصادر محلية لـ ”إرم نيوز“ إن حرق الجثة جعل من التعرف على هوية صاحبها أمرًا صعبًا حتى الآن.

وهرعت قوات أمنية إلى المكان لمعاينة الحادث والتعرف على أبعاد وملابسات الجريمة.