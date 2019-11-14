اليمن.. مسلحون قبليون يهاجمون نقطة أمنية في لحج

اندلعت مواجهات مسلحة، اليوم الخميس، بين قوات أمنية ومسلحين قبليين، بمحافظة لحج جنوب اليمن.

وذكرت مصادر محلية لـ ”إرم نيوز“، أن مسلحين قبليين من قبائل ”الصبيحة“ شنوا هجوما مسلحا على أحد حواجز التفتيش التابعة لقوات الحزام الأمني، بمحافظة لحج.

وقالت مصادر أمنية في محافظة لحج لـ ”إرم نيوز“، إن عملية الهجوم التي شنها مسلحون مجهولون بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، على حاجز الرباط الأمني، لم تعرف أسبابها بعد.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية في محافظة لحج، نفذت عملية أمنية عقب هذا الهجوم، وتم ضبط عدد من المسلحين المهاجمين، في حين تتم حاليا ملاحقة بقية المسلحين الفارين.

وبحسب مصادر أخرى فإن الهجوم على الحاجز الأمني الذي لم يخلف أي خسائر، يعود إلى مقتل فرد من القبيلة على أيدي القوات الأمنية قبل أيام.