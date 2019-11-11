القوات اليمنية المشتركة تصد هجومًا حوثيًا شمال الضالع

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صدت القوات المشتركة في جبهة الضالع، هجوما لعناصر الميليشيات الحوثية بجبهة باب غلق ”شمال غرب مديرية قعطبة“ شمالي الضالع. وقال رئيس المركز الإعلامي لجبهة الضالع النقيب ماجد الشعيبي لـ“إرم نيوز“ إن اشتباكات اندلعت عنيفة ليلية الاثنين/ الثلاثاء استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة من الطرفين وذلك إثر زحف ميداني شنته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران صوب…