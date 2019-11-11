أوروبا: مستعدون لتقديم الدعم لإنجاح ”اتفاق الرياض“

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، استعداده تقديم الدعم اللازم من أجل إنجاح اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

جاء ذلك على لسان سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، هانز جروندبرج، خلال لقائه اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ الرسمية.

وعبر جروندبرج عن تطلعه مستقبلًا للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، دعمًا للحكومة الشرعية وتعزيزًا لمجالات التعاون بين اليمن والاتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال وزير الخارجية اليمني الحضرمي، إن ”الحكومة الشرعية تعول كثيرًا على دعم المجتمع الدولي لاتفاق الرياض“.

وأشار الحضرمي خلال اللقاء، إلى صدور توجيهات رئيس بلاده عبدربه منصور هادي لكل أجهزة الدولة ومؤسساتها بالتنفيذ الفوري لاتفاق الرياض، مؤكدًا أن الاتفاق يشكل خطوة مهمة لتوحيد الصفوف وتصحيح المسار ضد المشروع الإيراني الحوثي في اليمن.

وشدد على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة كشريك أساسي داعم لعملية السلام الأممية والجهود الإنسانية والتنموية في اليمن.

والثلاثاء الماضي، شهدت العاصمة السعودية الرياض توقيع اتفاق ينهي الاشتباكات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ويشمل الاتفاق بنودًا رئيسة وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرًا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.