الرئيس اليمني: اتفاق الرياض فرصة كبيرة لإنجاز حالة سلام شاملة

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، إن اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، يشكل فرصة كبيرة لإنجاز حالة سلام شاملة.

جاء ذلك خلال لقاء للرئيس عبد ربه منصور هادي بسفراء دول مجموعة العشرين في العاصمة السعودية الرياض، تم خلاله مناقشة الوضع في اليمن.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية قال هادي خلال اللقاء إن ”اتفاق الرياض يشكل فرصة كبيرة لإنجاز حالة سلام شاملة في اليمن تقوم على سيادة الدولة وحضور مؤسساتها وسحب السلاح للدولة وحدها وتفويت الفرصة على المتربصين باليمن سواء من القوى الخارجية أو من الجماعات الإرهابية“.

وخاطب هادي السفراء قائلًا: ”نحتاج إلى دعمكم لتنفيذ الاتفاق في أزمنته المحددة، وقد شرعنا في ذلك بإصدار التوجيهات لكافة أجهزة الدولة بالبدء الفوري في تنفيذ كل جهة ما يخصها من الاتفاق“.

وتطرّق الرئيس اليمني إلى اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين، قائلًا إنه ”يتطلّب مراجعة صريحة من قبل الدول الراعية لمعرفة الأسباب والوقوف على من يعرقل هذا الاتفاق“.

وأكد هادي الحاجة إلى أن ”يشكل اتفاق ستوكهولم أرضية للانطلاق نحو الحل الأشمل، رغم عدم مبالاة الحوثيين بالوضع الإنساني وتحويلهم لهذا الملف إلى وسيلة للضغط السياسي والابتزاز“.

وأشار الرئيس اليمني إلى ”إيلاء ملف مكافحة الإرهاب أولوية كبيرة خلال المرحلة القادمة كما كان على الدوام بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في هذا الإطار“.