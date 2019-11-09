الخارجية اليمنية تستأنف عملها في عدن

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية مساء السبت، أنّها ستستأنف أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن غدًا الأحد، وذاك بعد ما يقرب من 3 أشهر من تعليق عمل مكتبها في المدينة، وتحديدًا في 15 أغسطس/آب الماضي.

وقالت الخارجية، عبر حسابها على ”تويتر“: ”تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، حول العمل بشكل فوري لتنفيذ اتفاق الرياض، يسر وزارة الخارجية الإعلان عن استئناف كافة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن ابتداء من يوم غد الأحد الموافق 10 نوفمير 2019“.

تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي, رئيس الجمهورية، حول العمل بشكل فوري لتنفيذ اتفاق الرياض، يسر وزارة الخارجية الإعلان عن استئناف كافة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن ابتداء من اليوم غد الأحد الموافق ١٠ نوفمير ٢٠١٩.https://t.co/pubWzSzBIc — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) November 9, 2019

وفي وقت سابق من يوم السبت، طالب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها بالعمل بشكل فوري على تنفيذ ”اتفاق الرياض“ وأحكامه.

وينص اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي، على أن يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله من العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ توقيع الاتفاق، لتفعيل كافة مؤسسات الدولة، لحين تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرًا.

ويُعيّن الرئيس أعضاء الحكومة بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق.