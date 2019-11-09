الحوثيون يعاقبون مختلًا عقليًا في عمران بكسر كلتا يديه

كسر مسلحون حوثيون يدي شاب يعاني من اضطرابات نفسية، بمدينة عمران شمالي اليمن، بعد ان أقدم الاخير على تمزيق إعلان موضوع في إحدى المؤسسات.

وقال شهود عيان إن مسلحين حوثيين اعتدوا على الشاب المختل عقليا بالضرب بأعقاب البنادق والعصي ما تسبب بكسر يديه ودخوله بحالة غيبوبة، على خلفية تمزيقة لإعلانات ورقية وضعت في جدار إحدى المؤسسات الحكومية تدعو المواطنين للمشاركة في الاحتفالات التي تنظمها الجماعة بمناسبة المولد النبوي.

وأشار الشهود إلى أن المسلحين الحوثيين كانوا يمرون على متن طقم عسكري لدى مشاهدتهم الشاب وهو يمزق الإعلانات مساء الجمعة، وسرعان ما هاجموه وبدأوا بضربه ضربا مبرحا.

وبعد الحادثة سارع بعض الاهالي لإسعاف الشاب ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته بكسور في يديه و جروح عميقة في الرأس.