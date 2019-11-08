المبعوث الأممي لليمن يهنئ ولي العهد السعودي بـ ”اتفاق الرياض“

التقى مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، اليوم الجمعة في الرياض، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد يومين من توقيع اتفاق لإنهاء النزاع في جنوب اليمن، حسبما أعلن مكتبه.

وأفاد المصدر أن ”غريفيث هنأ الأمير على نجاحه في الوساطة التي أدت إلى اتفاق الرياض“.

وأضاف أنهما شددا على ”أهمية الحد من العنف لدفع العملية نحو حل سياسي شامل في اليمن“.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن ولي العهد أعرب عن أمله في أن يمهد اتفاق الرياض الطريق لتفاهم أوسع بين الشعب اليمني للتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء الماضي، اتفاق الرياض الذي تم برعاية سعودية؛ لإنهاء الخلاف بينهما.

كشفت وثيقة الاتفاق عن 3 أطر رئيسة لإنهاء الخلاف بينهما، تمثلت في ترتيبات سياسية واقتصادية، وثانية أمنية، وثالثة عسكرية.