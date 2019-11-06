قتلى وجرحى إثر قصف حوثي لمستشفى ميداني بمدينة المخا في الحديدة (فيديو)

قُتل وجُرح عددٌ من المدنيين قبل قليل إثر قصف حوثي عشوائي استهدف محيط مستشفى ميداني لمنظمة أطباء بلا حدود في مدينة المخا بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال وضاح الدبيش الناطق باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، لـ“إرم نيوز“ إن 3 طائرات للحوثيين، من نوع ”قاصف2“ قصفت بشكل متعمد وعشوائي منازل وطرقات في محيط المستشفى الميداني المكون من الخيم، ما تسبب باندلاع حريق كبير، فيما تم إخلاء الأطباء من الموقع.

وأضاف الدبيش أن القصف الصاروخي استهدف أيضا مخازن الإمداد اللوجستي، نافيا أي استهداف لمخازن السلاح، الموجودة في موقع آخر.

وذكر الدبيش أن أدى إلى مقتل 6 من المدنيّين، وإصابة 6 جرحى.

محلية أن صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية بشكل عشوائي أحدها سقط في محيط مستشفى أطباء بلا حدود وأسفر عن سقوط 6 قتلى ، و 6 جرحى على الأقل من المدنيين في حصيلة أولية.

وقالت إن هناك صاروخين آخرين تم إسقاطهما من قِبل الدفاعات الجوية للتحالف العربي، فيما تشير مصادر أخرى إلى أن طائرات مسيَّرة للحوثيين تحوم في سماء المدينة ويرجح أنها هي من قصفت.